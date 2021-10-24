В России намерены создать систему распознавания курильщиков-нарушителей

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Российские специалисты намерены создать систему, которая будет отслеживать курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», — цитирует заявление RT.

Отмечается, что программа таким образом позволит исключить возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций. Она станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая в режиме реального времени анализирует видео с камер, детектирует на нём людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определённые зоны.

Как пояснили разработчики, систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город».

Уточняется, что в создании прототипа будут задействованы студенты российских вузов, принимающие участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Им предстоит создать сам алгоритм обнаружения курения, пишут "Известия".