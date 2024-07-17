В России наладили управление беспилотником через спутник

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Компания "Спутниковая система "Гонец" совместно с "Геосканом" впервые в России провели эксперимент и наладили управление беспилотником через космический спутник, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гонца" (входит в "Роскосмос").

"В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник. В рамках совместного эксперимента АО "Спутниковая система "Гонец" и компании "Геоскан", который проводился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2024" в Сахалинской области, были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД (центр обработки данных. — Прим. ред.) спутниковой системы "Гонец", а также отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС (беспилотного воздушного судна. — Прим. ред.) на место запуска", — сказали в компании.

В дальнейшем она может быть востребована для отслеживания местоположения дронов там, где отсутствуют другие каналы связи.