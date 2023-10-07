В России начали строить дома только с квартирами-студиями

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В Москве появилось уже более 30 новостроек, в которых нет никаких других квартир, кроме маленьких студий. Об этом 7 октября «Известиям» сообщили аналитики «Метриума».

«Самый компактный тип квартир и апартаментов — студии — представлены в 251 жилом и апарт-комплексе на первичном рынке Москвы. При этом в 31 проекте студии — единственный предусмотренный формат жилья», — рассказали в компании.

Аналитики добавили, что в этих домах девелоперы продают 956 лотов. Среди них — 28 проектов с апартаментами и всего три с квартирами. За последние пять лет число студий увеличилось на 341,6%, то есть в 4,4 раза сообщили аналитики.

«Сейчас на первичном рынке Москвы представлено 12 920 студий, что составляет 19,1% от суммарного объема предложения», — рассказали эксперты.

По данным аналитиков, минимальная средняя цена квадратного метра в подобных комплексах составляет 248,8 тыс. рублей, максимальная — 418,5 тыс. рублей. Квадратный метр в студиях стоит в среднем 364,2 тыс. рублей. За пять лет цена выросла на 91,1%.

Средняя площадь студий на первичном рынке Москвы сейчас составляет 24,2 кв. м, что на 13,3% меньше, чем пять лет назад, сообщили эксперты.

Первые здания со студиями современного формата — однокомнатными квартирами без перегородок между кухней и спальней — в классических проектах с разнообразной квартирографией появились в Москве в середине 1990-х. И долгое время студии были даже более редким форматом, чем многокомнатные квартиры, отметили специалисты.

«Проекты, полностью состоящие из студий, — молодое, но перспективное явление на первичном рынке Москвы. Большинство таких комплексов представляют собой проекты реконструкции, реализуемые частными девелоперами по договорам купли-продажи. Как правило, они относятся к массовому сегменту и предназначены для ведения арендного бизнеса. Инвесторы-рантье приобретают такое жилье из-за низкого порога входа и относительно быстрой окупаемости (10–12 лет против стандартных 15–20 лет для других типов жилья), обусловленной высокой востребованностью небольших студий среди студентов, молодых пар и начинающих специалистов», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.