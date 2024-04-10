в России на 11% подорожали покрышки

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Средняя стоимость новой летней резины за год выросла на 11%. В марте 2023 года цена комплекта из четырех шин составляла 33 000 рублей, в марте 2024 уже 37 000. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший директор бизнес-направления «Автотовары Авито» Александр Куроптев.

«Средняя цена новой летней резины (с марта 2023 года по март 2024 года) выросла на 11%. Стоимость комплекта из четырех шин составляет сейчас в среднем 37 000 рублей. В 2023 году была 33 000. Покрышки „с рук“ стали дороже на 13%, их можно купить за 13 200 рублей. В марте 2023 года они стоили 11 700», — отметил Александр Куроптев.

По мнению эксперта, более выгодно по стоимости выбирать внесезонные шины, однако такие покрышки могут навредить машине, пишет Ура.ру.