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В России может стать меньше апельсинового сока

19 апреля 2022 09:28
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В России может стать меньше апельсинового сока

Производители предупредили о возможном сокращении выпуска апельсинового сока в России. Возникли сложности с поставками сырья из-за логистических проблем. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Союз производителей соков, воды и напитков.

При этом отмечается, что апельсиновый сок на рынке могут заменить виноградным. Производители уже прорабатывают альтернативные направления работы. Так, компании провели переговоры с переработчиками из Узбекистана.

Концентрированную основу для производства апельсинового сока ввозили в Россию из США и Европы. Теперь импорт сырья затруднился из-за логистических проблем. Также из-за подорожания его стало экономически невыгодно закупать у прежних поставщиков.

По оценке эксперта, пессимистичные сценарии подразумевают падение доли апельсинового сока на отечественном рынке с нынешних 20% до нуля.

Фото: pixabay.com

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