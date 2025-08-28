В России может появиться фотобанк питомцев для их поиска с ИИ

143

Депутаты Госдумы выступили с инициативой создания фотобанка домашних питомцев, чтобы затем их можно было найти при помощи искусственного интеллекта. Эту идею поддержали в Минцифры РФ, передает РИА Новости.

«Минцифры России поддерживает инициативу по формированию единой базы данных фотографий домашних животных РФ для обеспечения возможности поиска потерявшихся домашних животных с применением технологии искусственного интеллекта», - говорится документе министерства.

Инициаторы отмечают, что фотобанк войдет во второй этап единой системы регистрации домашних животных. Первостепенной задачей же является база идентификационных номеров и чипов. Фотобанк будет дополнением.

Сообщается, что в текущем году должен появиться сервис «Направить уведомление о нахождении безнадзорного животного». В 2026 году планируется запустить сервис «Взять животное из приюта», пишет МК.