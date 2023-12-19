В России могут ввести страхование ухода за больными и престарелыми

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В ряде стран существует страхование долгосрочного ухода (СДУ) за нуждающимися гражданами, которое позволяет им получать услуги бесплатно или по льготным ценам.

В России нуждающиеся получают бесплатные госуслуги, а часть услуг оплачивают самостоятельно. Эксперты Минэкономики и Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР при РАНХиГС предложили финансировать эти услуги за счет страховок.

На первом этапе в России следует ввести добровольное СДУ с последующим введением обязательного страхования. Ставка страхования может составить 0,5%, чтобы не создавать финансового давления на граждан. Кроме того, средства для СДУ поступят из Фонда пенсионного и социального страхования.

Минэкономразвития заявило, что мнение экспертов не является официальной позицией министерства, отмечает РБК.

СДУ предполагает, что нуждающиеся граждане могут получить социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в дневном или круглосуточном стационаре. За гражданами начнут ухаживать члены семьи или сиделки.

Для получения услуг необходимо подать заявление в орган соцзащиты. Медкомиссия определит наличие и уровень нуждаемости и составит список соцуслуг, а также установит количество часов бесплатной соцпомощи.

Уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком в возрасте от 80 лет принесет ухаживающему дополнительно 1,8 пенсионного балла в год, что увеличит размер пенсии ухаживающего.

Для выхода на пенсию в 2024 г. нужно заработать минимум 28,2 пенсионного балла, каждый из которых стоит 133,05 руб., пишет Смотрим.