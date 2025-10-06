В России могут упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов

155

Операторы связи обратились в Минцифры России с просьбой упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов.

Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источник. В публикации отмечается, что действующие для зарубежных туристов ограничения довольно сложные и из-за этого их доля в абонентских базах приблизилась к нулю. Собеседник газеты напомнил, что для получения сим-карты иностранцам, приезжающим в Россию, сейчас необходимо посетить банк, сдать биометрию, зарегистрироваться на "Госуслугах", а также получить СНИЛС.

В связи с этим операторы попросили Минцифры исключить обязательную сдачу биометрии перед получением сим-карты, так как иностранцы уже сдают отпечатки пальцев и предоставляют фото при въезде в РФ. Также предлагается ограничить срок владения сим-картой для туристов временем пребывания на территории нашей страны.

По оценке источника издания, около половины туристов стали бы получать сим-карты по упрощенной процедуре, что дало бы дополнительные 1,5 млрд руб. рынку.

"Любое решение, которое упрощает положение туристов, приветствуется, нам нужен турпоток", – отметила в беседе с журналистами исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Как заявили газете в Минцифры, ведомство контактирует с операторами связи. Там подтвердили готовность рассмотреть разные инициативы, однако конкретных решений по данному вопросу пока нет.