Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные

В России могут упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов

6 октября 2025 09:55
155
В России могут упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов

Операторы связи обратились в Минцифры России с просьбой упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов.

Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источник. В публикации отмечается, что действующие для зарубежных туристов ограничения довольно сложные и из-за этого их доля в абонентских базах приблизилась к нулю. Собеседник газеты напомнил, что для получения сим-карты иностранцам, приезжающим в Россию, сейчас необходимо посетить банк, сдать биометрию, зарегистрироваться на "Госуслугах", а также получить СНИЛС.

В связи с этим операторы попросили Минцифры исключить обязательную сдачу биометрии перед получением сим-карты, так как иностранцы уже сдают отпечатки пальцев и предоставляют фото при въезде в РФ. Также предлагается ограничить срок владения сим-картой для туристов временем пребывания на территории нашей страны.

По оценке источника издания, около половины туристов стали бы получать сим-карты по упрощенной процедуре, что дало бы дополнительные 1,5 млрд руб. рынку.

"Любое решение, которое упрощает положение туристов, приветствуется, нам нужен турпоток", – отметила в беседе с журналистами исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Как заявили газете в Минцифры, ведомство контактирует с операторами связи. Там подтвердили готовность рассмотреть разные инициативы, однако конкретных решений по данному вопросу пока нет.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
Весь список