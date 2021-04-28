в России могут подорожать крупы

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В России могут вырасти цены на крупы, в том числе, на гречку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков.

По данным издания, соответствующие уведомления начали поступать в феврале, тогда речь шла о возможном подорожании гречки на 7,5–15 процентов и овсяных хлопьев — на 3–5 процентов.

В Минпромторге выразили обеспокоенность и попросили ретейлеров предоставить подробную информацию.

Угрозу роста цен, как отметили в беседе с "Ведомостями" эксперты, вызвали неурожай, нехватка гречки на заводах, повышение стоимости упаковки и увеличивающиеся поставки за границу.

Ранее в СМИ появилась информация, что о планируемом повышении цен на продукцию предупредили несколько российских производителей кондитерских изделий. Отмечается, что это связано с ростом стоимости сырья, в том числе сахара.

Минсельхоз назвал ситуацию на продовольственном рынке стабильной и отметил, что не видит предпосылок для резкого подорожания каких-либо товаров.

В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на продукты в России. В их числе: заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Изначально решение принималось до 1 апреля текущего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года, сообщает РИА Новости.

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