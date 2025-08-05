В России могут исчезнуть около 130 малых городов

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В РФ могут исчезнуть 129 малых городов. В подобных населенных пунктах живут 3,4 миллиона человек, а численность населения в них за 10 лет упала на 314 тысяч. Соответствующие сведения приводятся в исследовании РАНхиГС, которое имеется в распоряжении "Известий".

Главные причины, которые перечисляют авторы исследования, – это сокращение населения, снижение занятости и уменьшение количества представителей малого и среднего бизнеса. Численность населения в малых города сократилась на 314,5 тысячи за последние 10 лет.



"Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов", – говорится в исследовании.



Заведующий лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степан Земцов уточнил, что процесс "сжатия" малых городов способен проходить на протяжении жизни нескольких поколений.

По его словам, данные процессы не всегда необратимы. В случае появления новых экономических стимулов – в частности, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестпроектов в области туризма или возрождения локального производства – малый город способен вернуть утраченные функции.