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В России изменят правила выдачи заграничных паспортов

29 мая 2021 10:24
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В России изменят правила выдачи заграничных паспортов

В России изменят правила выполнения отдельных административных процедур при оформлении заграничных паспортов, сообщает в субботу, 29 мая, «Парламентская газета».

Пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России с 30 мая.

Как следует из текста документа, получить заграничные паспорта смогут граждане РФ, проживающие на территории страны, а также за ее пределами. Однако последним для этого всё равно придется приехать в Россию. Срок предоставления госуслуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца. А в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя — трех месяцев.

Право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт теперь смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Для всех остальных госпошлина за оформление заграничного паспорта старого образца составит 2 тыс. рублей, а нового — 5 тыс. рублей. Кроме того, для оформления документа нового образца нужно сдать отпечатки пальцев.

При этом сроки оказания госуслуги не изменили: по месту прописки документ обязаны выдать в течение месяца с момента подачи заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно онлайн через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться и получить полные права доступа, загрузив все перечисленные на сайте документы. После этого в онлайн-форме заявления требуется ввести необходимые данные, а также сведения о деятельности за последние 10 лет: место учебы, службы, работы.

Однако паспорт гражданина России, необходимый для оформления заграничного удостоверения личности, всё равно потребуется лично предоставить в отделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ, пишут "Известия".

Теги: заграничный паспорт паспорт

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