В России из-за санкций отключили A-GPS в смартфонах с процессорами Qualcomm и MediaTek

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Некоторые пользователи Android-смартфонов примерно с мая жалуются на проблемы с GPS. В частности, смартфон может долго либо некорректно определять местоположения. Пользователь Хабра KorDen32 заявил, что это может быть следствием отключения A-GPS на смартфонах с процессорами Qualcomm.

Для определения местоположения через A-GPS смартфон запрашивает данные эфемериды (точное положение спутника на ближайшие несколько часов) и альманаха (ориентировочное положение всех спутников группировки на ближайшие недели) на серверах Qualcomm.

Благодаря этому при открытии карт смартфон сразу показывает приблизительное местоположение, а спустя несколько секунд определяет точные координаты.

Но Qualcomm больше не предоставляет доступ к координатам спутников для пользователей с российскими IP-адресами. Смартфонам приходится получать доступ к каждому спутнику по отдельности, что занимает от 20 до 60 секунд. При использовании VPN навигация работает в штатном режиме.