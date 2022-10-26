В России из-за санкций отключили A-GPS в смартфонах с процессорами Qualcomm и MediaTek

Некоторые пользователи Android-смартфонов примерно с мая жалуются на проблемы с GPS. В частности, смартфон может долго либо некорректно определять местоположения. Пользователь Хабра KorDen32 заявил, что это может быть следствием отключения A-GPS на смартфонах с процессорами Qualcomm.
Для определения местоположения через A-GPS смартфон запрашивает данные эфемериды (точное положение спутника на ближайшие несколько часов) и альманаха (ориентировочное положение всех спутников группировки на ближайшие недели) на серверах Qualcomm.
Благодаря этому при открытии карт смартфон сразу показывает приблизительное местоположение, а спустя несколько секунд определяет точные координаты.
Но Qualcomm больше не предоставляет доступ к координатам спутников для пользователей с российскими IP-адресами. Смартфонам приходится получать доступ к каждому спутнику по отдельности, что занимает от 20 до 60 секунд. При использовании VPN навигация работает в штатном режиме.
По словам Эльдара Муртазина, неделю назад поддержку A-GPS для смартфонов, находящихся в России, отключила MediaTek из-за санкций США, пишет Хабр.