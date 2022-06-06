В России июля вырастут тарифы на ЖКХ

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Ежегодно в России 1 июля проходит индексация тарифов ЖКХ. Прошлой осенью были установлены индексы, однако в марте в Сети появилась информация о пересмотре их в большую сторону. ФАС в свою очередь опроверг данное заявление.



В документе правительства, созданным осенью, указаны тарифы для всех регионов России. В среднем по стране индексы увеличатся на 4%. Сильнее всего коммуналка подорожает в Чеченской Республике.

«Повышение тарифов по аналогии с 2019 годом вряд ли случится. Тогда индексация прошла два раза, а причиной стало увеличение значений НДС, в результате монополисты потребовали компенсации от государства. Нормативно-правовые нормы устанавливают повышение тарифов на ЖКХ раз в год. В сегодняшней ситуации не стоит рассматривать повышение цен на коммуналку, как решение каких-либо проблем, так как население и так сильно пострадало от роста цен на услуги, товары и продукты. В свою очередь сама сфера ЖКХ инфляцию фактически не ощутила», — цитирует Константина Крохина, председателя Союза жилищных организаций Москвы журналисты «e1.ru».



Крохин отметил, сектор услуг обслуживания придомовых территорий и жилья. По словам экспертов в данной сфере увеличились потребности в рабочей силе, из-за оттока мигрантов, многие попросту сменили деятельность в сторону курьерской. Также выявились определенные проблемы с уборочной техникой, после запретов поставок иностранного оборудования. По итогу в обслуживании может произойти самый высокий рост ценников на 6-8%, сообщает 1eb.ru.



Рост цен на энергоресурсы внутри страны могут перестать расти в случае перенасыщение рынком предложений, из-за санкций Россия ограничивает свои внешние поставки, переизбыток направляется на российский рынок. На выходе в ближайшей перспективе возможно замедление увеличения цен на энергетические ресурсы, а значит и на коммунальные услуги, подытожил эксперт.