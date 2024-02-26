В России идет досрочное голосование на выборах президента

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На выборах президента России в воскресенье началось досрочное голосование. Такая процедура предусмотрена для труднодоступных районов и на судах, что в день выборов будут в плавании.

Новый этап главного политического события года – президентской кампании. В самой восточной части России началось досрочное голосование. По воздуху, земле и воде бюллетени доставляют к полярным станциям на Крайнем Севере, маякам и оленьим стойбищам. Отдаленные и труднодоступные территории большой страны – в 37 регионах.

Герои сегодняшнего дня – на борт вертолета поднимаются члены участковой избирательной комиссии. С переносным ящиком для голосования. С аэродрома, что под Хабаровском, они летят к метеостанции Кур в заснеженной и непроходимой тайге.

Около часа в пути – и вот их уже встречают на станции.

Выездным участком становится дом, где живут метеорологи. Круглогодично, вахтовым методом здесь работают всего два человека. Установлены ширма, за которой люди голосуют, и урна, куда будут бросать бюллетени.

Уже завтра в эфире телеканала "Россия" начнутся предвыборные дебаты. Ровно в 15.00 по московскому времени. До старта голосования осталось 19 дней, пишет Смотрим.