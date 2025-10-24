В России хотят наказывать таксистов за участие в мошеннических схемах

71

Мошенники начали использовать такси для того, чтобы забрать деньги у своих жертв. Так они избегают личного контакта с пострадавшими, а в качестве курьеров используют обычных таксистов, оформляя услугу доставки. За выполнение такой «работы» их следует наказывать, так как это является соучастием в преступной схеме, заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов Общественной Службе Новостей.

«Они дистанционно, по телефону, выманивают у доверчивых людей крупные суммы, а для получения денег навязывают услуги конкретных таксистов. Эти водители целенаправленно приезжают к жертве, забирают пакет с деньгами или ценностями и отвозят его организаторам аферы. По сути, они становятся важным звеном в этой преступной цепи», — подчеркнул депутат.

Он призвал признать действия таксистов соучастием в мошенничестве, подчеркнув, что многие из них прекрасно понимают, какие именно «услуги» они выполняют. В том числе они видят испуганных и растерянных пенсионеров, которые отдают им деньги, но, вместо того, чтобы обратиться в полицию и помочь человеку, молча помогают совершить преступление, пишет Газета.

Иванов призвал принять меры на законодательном уровне, предусмотрев ответственность для таксистов, которые передают мошенникам деньги и ценности россиян. В случае, если будет доказано, что водитель знал о незаконном характере «посылки», его следует наказать, подчеркнул депутат.

«Это не просто перевозка пассажира или багажа, это пособничество в ограблении самых беззащитных слоев нашего общества», — заключил он.

В МВД РФ до этого предупредили, что мошенники начали красть деньги россиян, получая доступ к их аккаунтам в сервисах такси и доставки. В ведомстве уточнили, что мошенники пишут россиянам, которые заказали такси, от имени водителя. Злоумышленники сообщают своим жертвам, что с заказом возникла проблема, и просят назвать код из СМС или пуш-уведомления. Его используют для входа в аккаунт, через который потом оформляют фиктивные заказы на поездки. Аналогичную схему мошенники проворачивают в сервисах доставки. Чтобы защититься от такой уловки, в ведомстве посоветовали россиянам никому не сообщать коды из СМС и уведомлений.