В России ежедневный прирост пациентов с ковидом к 1 февраля может достичь 65 тысяч

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Об этом сообщил ТАСС завкафедрой математического моделирования энергетических систем, глава Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета Виктор Захаров.

Группа исследователей под его руководством разработала математическую модель, которая позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца. По словам Захарова, темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля. В этом случае в середине второй декады месяца число новых случаев в сутки может превысить 110 тысяч, а число активных случаев болезни достигнет уровня в 1 млн 800 тысяч. После этого рост числа инфицированных замедлится.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что на фоне распространения омикрон-штамма и при неблагоприятном сценарии число выявляемых случаев заражения ковидом может стать "шестизначным".