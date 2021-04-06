В Росреестре прояснили судьбу легендарного гастронома «Елисеевский»

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В Росреестре прояснили судьбу гастронома «Елисеевский», оказавшегося под угрозой закрытия. Комментарий управления приводит РИА Новости.

Там рассказали, что часть магазина на Тверской улице в Москве входит в состав другого нежилого помещения и не является самостоятельным объектом недвижимого имущества по государственному кадастру. Для его раздела и продолжения работы правообладатель должен обратиться в столичное управление Росреестра.

Ранее, 30 марта, представители «Елисеевского» заявили, что с 11 апреля прекратят работать с управляющей компанией «Алые паруса». Эксперты предположили, что причина — в проблемах с бизнесом. Новую компанию гастроном пока не нашел. Кроме того, хозяева сообщили, что Росреестр не регистрирует право собственности на дом-памятник, где расположены помещения магазина, и это создает дополнительные сложности.

Гастроном «Елисеевский» работал в Москве 120 лет, с 1901 года.

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»