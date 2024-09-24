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В РФ заработал бот в Telegram для жалоб на поисковые запросы в мессенджере

24 сентября 2024 09:10
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В РФ заработал бот в Telegram для жалоб на поисковые запросы в мессенджере

Россиянам стал доступен бот @SearchReport в Telegram, через который можно отправлять жалобы на противозаконный контент из поисковой выдачи. Ранее эта функция была недоступна в РФ.

Пока @SearchReport доступен только на английском языке. Однако жалобы об удалении противоправной информации из результатов поиска можно отправлять и на русском.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.

По словам предпринимателя, эти меры отпугнут потенциальных правонарушителей от злоупотребления платформой, пишет Смотрим.

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