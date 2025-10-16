В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с отвязанных клиентом карт

147

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сервисам списывать деньги за онлайн-подписку с отвязанной банковской карты. Соответствующий документ 15 октября размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, исполнителю услуг будет запрещено использование реквизитов банковского счета потребителя для получения периодических платежей, которые пользователь предоставлял ранее, до отмены подписки.

Документ подразумевает обязательство перед исполнителем осуществить прием отказа от использования при расчетах с потребителем.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, пишут "Известия".