В РФ ужесточили требования к посылкам для заключенных

85

В РФ начали действовать поправки, которые ужесточили требования к посылкам для заключенных.

С 17 января вес одной передачи не может превышать 20 кг. Бандероль теперь может весить максимум 5 кг.

Также вступил в силу закон, по которому сотрудники ФСИН обязаны при выходе на свободу гражданина с заболеванием, представляющим опасность для окружающих, уведомить местные власти.

Напомним, что в этот список входят туберкулез, ВИЧ, гепатиты В и С, а также коронавирус, пишет anews.com.

Фото: Pixabay.com