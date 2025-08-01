В РФ с 2026 года заработает ГОСТ для свежих фруктов

По данным Роскачества, стандарт устанавливает строгие требования к производству, хранению и транспортировке фруктов. ГОСТ распространяется на яблоки, груши, айву, абрикосы, вишню, персики, нектарины, сливы, черешню и алычу, пишет Смотрим.

Заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак в эфире программы "Сигналы точного времени":

"Очень важно не путать продукцию с улучшенными характеристиками и эко-биоорганическую продукцию, для которой у нас предъявляются самые жесткие требования. К продукции с улучшенными характеристиками также будут предъявляться требования и установлены определенные показатели качества и безопасности, которые сформированы с учетом экологических факторов. Речь идет о снижении химической нагрузки, использовании биоупаковки, утилизации отходов и контроля уровня токсичных элементов.



Использование посадочного материала с применением методов генной инженерии – недопустимо. Фрукты должны выращиваться на почвах, в которых содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, а также уровень радиационного фона не превышает требований, установленных ГОСТом. Именно такая продукция будет считаться улучшенной".