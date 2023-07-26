В РФ разработан ИИ для проектирования арктических строек

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Система на основе гибридной модели искусственного интеллекта, разработанная в университете ИТМО в Санкт-Петербурге, облегчит проектирование промышленной и портовой инфраструктуры Арктической зоны.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, разработанная в лаборатории "Интеллектуальные технологии городского планирования" программа позволяет за несколько секунд создать детальный план будущего объекта, учитывая строительные нормы, местные особенности и экстремальные климатические условия.

Программа самостоятельно строит цифровую модель объекта на основе предоставленных данных. Пользователю требуется указать площадь от 10 до 100 га, точки подключения к транспортным коммуникациям и желаемые характеристики. Затем система самостоятельно подбирает оптимальный вариант, учитывая особенности местности и климата. Например, она определит расположение зданий и транспортных маршрутов так, чтобы их не засыпало снегом, а также выберет параметры ледозащитных сооружений, чтобы сохранить экосистему.

Уникальность этой технологии заключается в ее универсальности. Для проектирования инфраструктуры в Арктике классический искусственный интеллект и нейронные сети не подходят, так как требуются данные для обучения, которых может не хватать. Поэтому ученые применили гибридную модель искусственного интеллекта, которая сочетает обучение на разнообразных данных с априорными знаниями, накопленными в отрасли и записанными в виде формальных моделей, пишет Смотрим.