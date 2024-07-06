В РФ определят критерии излишнего использования иностранной лексики

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Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры РФ установят критерии излишнего использования иностранной лексики. Это следует из утвержденного кабмином плана мероприятий по укреплению традиционных ценностей, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, эту задачу ведомства выполнят в первом квартале 2025 года. Доклад об этом они представят в правительство РФ.

Определение критериев чрезмерного употребления заимствований будет проведено в рамках защиты от внешнего деструктивного, информационно-психологического воздействия и пресечения деятельности, направленной на разрушение традиционных ценностей в России.

Помимо этого, Минцифры, Минкультуры и Федеральная антимонопольная служба России будут заниматься противодействием излишнему использованию иностранной лексики в наружной рекламе. О результатах этой работы они будут ежегодно отчитываться кабинету министров, пишет ТАСС.