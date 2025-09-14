Я нашел ошибку
В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах
В регионах России проходит последний день выборов
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
Гол забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
В Екатеринбурге проходит чемпионат России по прыжкам на батуте.
Спортсмены из Самарской области Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев выиграли чемпионат России по прыжкам на батуте
Завершен второй день голосования.
Избирком Самарской области: данные по явке на выборы 13 сентября
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Потребовалась помощь спасателей.
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
В регионах России проходит последний день выборов

14 сентября 2025 10:46
106
В регионах России проходит последний день выборов

В России начался последний день голосования на выборах разного уровня. Голосование в регионах проходит с 12 по 14 сентября.

Всего запланировано порядка 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе страны.

Так, в 20 субъектах Федерации проводятся прямые выборы губернаторов; в Ненецком автономном округе главу региона  выбирают депутаты окружного совета.

Также в 11 регионах выбирают депутатов региональных парламентов, а депутатов представительных органов административных центров — в 25 городах.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что более 1,3 млн избирателей проголосовали на ДЭГ.

Также она сообщила о возбуждении восьми дел из-за сообщений о ЧП в дни выборов, пишет РТ.

В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
5
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
91
Самара отмечает День города
13 сентября 2025  18:35
Самара отмечает День города
450
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
498
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
656
