В православном мессенджере "Зосима" запретят мат и аморальную информацию

Весной 2025 года разработчики планируют представить финальную версию православного мессенджера "Зосима".
В нем можно будет не только обмениваться сообщениями, общаться в чатах и смотреть фото, видео и онлайн трансляции, но также создать страничку храма и собирать пожертвования.
Однако будут в нем и жесткие ограничения со стороны модераторов.
Президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов рассказал РИА Новости, что в случае появления в мессенджере аморальной информации, в отличие от других мессенджеров, где это не блокируется, ее будут удалять, а пользователей блокировать.
По его словам, это касается и призывов к насилию, и ругани, и сквернословия.
"За мат будут банить", – предупредил Агапов.
Он также отметил, что пробную версию приложения планируется представить в конце ноября – начале декабря этого года.