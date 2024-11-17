В православном мессенджере "Зосима" запретят мат и аморальную информацию

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Весной 2025 года разработчики планируют представить финальную версию православного мессенджера "Зосима".

В нем можно будет не только обмениваться сообщениями, общаться в чатах и смотреть фото, видео и онлайн трансляции, но также создать страничку храма и собирать пожертвования.

Однако будут в нем и жесткие ограничения со стороны модераторов.

Президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов рассказал РИА Новости, что в случае появления в мессенджере аморальной информации, в отличие от других мессенджеров, где это не блокируется, ее будут удалять, а пользователей блокировать.

По его словам, это касается и призывов к насилию, и ругани, и сквернословия.

"За мат будут банить", – предупредил Агапов.

Он также отметил, что пробную версию приложения планируется представить в конце ноября – начале декабря этого года.