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В правительстве задумали повысить налоги на 400 миллиардов рублей

5 июля 2021 10:17
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В правительстве задумали повысить налоги на 400 миллиардов рублей

В правительстве России обсуждают введение донастройки налогов, которая будет ежегодно приносить в бюджет 400 миллиардов рублей. Повысить налоги задумали в металлургической и нефтяной отраслях, также планируется изменить систему уплаты акцизов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о дополнительных поступлениях на 2022-2024 год. Средства будут распределены на стратегические цели — комплекс новых прорывных проектов, пояснили собеседники издания.

В рамках донастройки обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической области, что может принести дополнительно 100 миллиардов рублей ежегодно; расширение налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли, что даст 90 миллиардов рублей; корректировка системы уплаты акцизов, в частности введение новых сборов, что принесет еще порядка 100 миллиардов; а также донастройка налогов для богатых, выгоду от которой также оценивают в 100 миллиардов рублей.

Что касается изменений в металлургической области, налоги в которой уже повышали год назад, усилить нагрузку хотят касательно незатронутых прошлыми нововведениями. В частности, речь пойдет о драгоценных металлах. Новые акцизы планируют ввести на сахаросодержащие напитки и некоторые виды алкоголя, пишет Лента.

Как подчеркнули источники «Ведомостей», от того, сможет ли правительство найти источники финансирования, зависит, будут ли реализованы инициативы полностью или частично. В Минфине на запрос СМИ ответили, что говорить о конкретных бюджетах на ближайшие три года еще рано. В Минэкономразвития рассказали, что в ужесточении налоговой политики в стране смысла нет, а повышение доходов в бюджет ожидается за счет восстановления экономики.

Фото: Pixabay.com

Теги: налоги повышение налогов правительство

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