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В правительстве Самарской области обсудили инфраструктурные кредиты

6 июля 2021 10:24
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В правительстве Самарской области обсудили инфраструктурные кредиты

5 июля 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное оперативное совещание, в котором приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы четырех крупнейших муниципалитетов.

Важный вопрос, который обсудили участники совещания, касался инфраструктурных кредитов и других механизмов «инфраструктурного меню» для реализации масштабных проектов в регионах. О такой поддержке субъектов Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая с посланием Федеральному Собранию Российской Федерации в текущем году. Глава государства подчеркнул, что регионам предоставляется принципиально новый инструмент развития в виде инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. Виктор Кудряшов призвал коллег активнее подавать заявки на получение этих средств. Финансирование можно получить на строительство, реконструкцию или ремонт объектов, закупку транспорта, развитие туризма. Для Самарской области, в частности, особенно актуальна тема развития туристической инфраструктуры в национальном парке «Самарская Лука».

«Для каждого региона будет определен некий базовый лимит средств из 500 миллиардов рублей, которые предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года. Дальше будет определенная конкуренция. Если наши заявки не пройдут отбор, и мы не выработаем этот лимит, то средства будут перераспределены на другие субъекты, - акцентировал внимание первый вице-губернатор. - Давайте не будем затягивать с заявками».

Теги: инфраструктурные кредиты кредиты финансирование

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