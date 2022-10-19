Я нашел ошибку
Главные новости:
Занятия по боевой подготовке проходят с мобилизованными под Самарой
Занятия по боевой подготовке проходят с мобилизованными под Самарой
Дмитрий Азаров заручился прямой поддержкой Президента России по вопросам социально-экономического развития Самарской области
Дмитрий Азаров заручился прямой поддержкой Президента России по вопросам социально-экономического развития Самарской области
"Жигулевская долина" приглашает посетить стенд резидента в Баку на выставке
"Жигулевская долина" приглашает посетить стенд резидента в Баку на выставке
В правительстве обсуждают расформирование компании «Роснано».
В правительстве обсуждают расформирование компании «Роснано».
Темпы социально-экономического развития Самарской области, которое высоко оценил Президент России Владимир Путин.
Дмитрий Азаров об итогах встречи с Президентом: «Достижения Самарской области – это достижения всех жителей нашего региона»
Он потребовал взыскать компенсацию морального вреда из-за постоянных блокировок его аккаунта из-за схожестью его фамилии с пренебрежительным наименованием украинцев.
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook* 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Ей было 103 года.
Умерла последний ветеран Второй ударной армии Надежда Мордовцева
На текущий момент в образовательные организации региона было представлено 1951 заявление об освобождении от родительской платы в детском саду и постановке на горячее питание учеников 5-11 классов.
Дети всех самарцев - участников СВО будут освобождены от платы за детский сад и школьное питание
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.7
-0.06
EUR 60.53
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Весь список
  • Персональные данные

В правительстве обсуждают расформирование компании «Роснано».

19 октября 2022 09:10
52
В правительстве обсуждают расформирование компании «Роснано».

Об этом стало известно газете «Ведомости» от трех федеральных чиновников и близкого к компании источника.

Как рассказали собеседники издания, финансовые проблемы института развития усугубились после введения санкций против России. Из-за этого компания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. По словам одного из чиновников, в правительстве сомневаются, что поддержка «Роснано» за счет бюджета будет целесообразна, и поэтому предлагают ликвидировать компанию. В частности, такой шаг предложил министр финансов Антон Силуанов в обращении к президенту России Владимиру Путину отметил собеседник, знакомый с содержанием письма.

По словам источников, стратегия расформирования компании предусматривает более интенсивную реализацию активов и сохранение части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны. Они могут быть переданы в другие профильные госкорпорации.

При этом другой вариант подразумевает расчистку баланса и сохранение института развития как центра компетенций по инновациям. Отмечается, что опыт «Роснано» может помочь в решении задач с импортозамещением.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров заручился прямой поддержкой Президента России по вопросам социально-экономического развития Самарской области
19 октября 2022  09:37
Дмитрий Азаров заручился прямой поддержкой Президента России по вопросам социально-экономического развития Самарской области
0
Темпы социально-экономического развития Самарской области, которое высоко оценил Президент России Владимир Путин.
18 октября 2022  23:40
Дмитрий Азаров об итогах встречи с Президентом: «Достижения Самарской области – это достижения всех жителей нашего региона»
1091
На текущий момент в образовательные организации региона было представлено 1951 заявление об освобождении от родительской платы в детском саду и постановке на горячее питание учеников 5-11 классов.
18 октября 2022  22:10
Дети всех самарцев - участников СВО будут освобождены от платы за детский сад и школьное питание
297
В этом году аграрии региона бьют рекорды. 
18 октября 2022  16:40
Президент России Владимир Путин оценил вклад аграриев Самарской области в продовольственную безопасность страны
355
В Самарской области проводится ряд акций в поддержку специальной военной операции и Вооруженных Сил России.
18 октября 2022  16:34
Владимир Путин поддержал самарский патриотический проект «Жены героев»
357
Весь список