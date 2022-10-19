В правительстве обсуждают расформирование компании «Роснано».

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Об этом стало известно газете «Ведомости» от трех федеральных чиновников и близкого к компании источника.

Как рассказали собеседники издания, финансовые проблемы института развития усугубились после введения санкций против России. Из-за этого компания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. По словам одного из чиновников, в правительстве сомневаются, что поддержка «Роснано» за счет бюджета будет целесообразна, и поэтому предлагают ликвидировать компанию. В частности, такой шаг предложил министр финансов Антон Силуанов в обращении к президенту России Владимиру Путину отметил собеседник, знакомый с содержанием письма.

По словам источников, стратегия расформирования компании предусматривает более интенсивную реализацию активов и сохранение части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны. Они могут быть переданы в другие профильные госкорпорации.

При этом другой вариант подразумевает расчистку баланса и сохранение института развития как центра компетенций по инновациям. Отмечается, что опыт «Роснано» может помочь в решении задач с импортозамещением.