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В последние месяцы россияне резко расхотели брать рыночную ипотеку — доля этого вида кредитов на жилье в выдачах упала почти вдвое, до 40-50 процентов. Такие данные приводит институт развития «Дом.РФ», пишут «Известия».

До этого последние 1-1,5 года показатель был на уровне 70-80 процентов, отметили специалисты. Тенденцию подтвердили большинство крупных банков. Так, в ВТБ рассказали, что из-за роста рыночных ставок по ипотеке спрос в конце лета сместился на программы с господдержкой. По итогам августа на последние пришлось 54 процента от общего объема выдач, а в сентябре — более 64 процентов, то есть рыночные ссуды заняли всего 36 процентов. При этом спрос на субсидируемую ипотеку остается рекордным с начала осени.

По итогам августа доля рыночных программ в общем объеме выдач в денежном выражении была на уровне 59 процентов, сообщили в «Росбанк Дом». За 19 дней сентября этот показатель резко опустился до 49 процентов. В организации тоже наблюдают скачок спроса на ипотеку с субсидируемой ставкой.

В Сбере рассказали, что доля выдач по льготным программам в августе стала рекордной — 48,2 процента. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в апреле 2022 года (48 процентов). В июне 2023-го он был на уровне 37,2 процента, в июле — 42,1 процента. Летом 2022-го доля льготных кредитов на жилье колебалась между 28–30 процентами, отметили в банке.

В Центробанке (ЦБ) подчеркнули, что к последнему месяцу лета 2023-го доля рыночных программ опустилась до 40 процентов. Тогда как на конец 2021-го показатель был на уровне 77 процентов. Такая тенденция отражает, что предложения банков проигрывают конкуренцию масштабным льготным программам, поясняют в регуляторе. В ЦБ добавили, что именно по ссудам с господдержкой кредитные организации предлагают дополнительные бонусы, привлекающие покупателей.

После повышения ЦБ ключевой ставки в последние месяцы ставки по рыночным программам ипотеки выросли в среднем до 14–15 процентов. Этот уровень некомфортен для заемщиков, а почти в два раза возросшая с весны 2020-го стоимость квадратного метра делает приобретение жилья еще более недостижимым, убеждена старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Однако эксперт считает, что сильной коррекции цен ждать не стоит, пишет Лента.