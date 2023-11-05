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В Подмосковье ребенок выпрыгнул в окно, когда загорелся кошачий корм

5 ноября 2023 12:50
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В Подмосковье ребенок выпрыгнул в окно, когда загорелся кошачий корм

Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельства ЧП с участием несовершеннолетнего, которое произошло в минувшую пятницу в подмосковном Щелкове.

Как установили следователи, семилетний мальчик находился в квартире на втором этаже жилого дома без взрослых.

"В отсутствие родителей произошло возгорание корма для кошек, в результате чего ребенок испугался и выпрыгнул в окно", – рассказали в ведомстве.

В рамках начатой доследственной проверки опрошены очевидцы и мать пострадавшего, проведен осмотр места происшествия.

По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.

В областной прокуратуре дополнили картину инцидента: ребенок, оставленный ненадолго мамой в квартире, разогревал себе еду и обнаружил, что начал плавиться пакет с кошачьи кормом, после чего испугался пожара и выпрыгнул в окно.

Мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью угрозы нет, пишет Смотрим.

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