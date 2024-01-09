В поддержку Путина поступили подписи еще из 19 регионов РФ

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В избирательный штаб кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина, поступили подписи в его поддержку еще из 19 субъектов страны. Об этом 9 января сообщается на сайте штаба.

Как указано, документы поступили из Карелии, Коми, Алтая, Тывы, Хакасии, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также из Алтайского, Красноярского краев и Ненецкого автономного округа.

«Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются», — отмечается на сайте избирательного штаба, пишут "Известия".