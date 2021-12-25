В ПФР заявили, что жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%

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В России жители села могут получить прибавку к пенсии на 25 процентов, напомнили в Пенсионном фонде (ПФР). Об этом говорится в опубликованном на странице ПФР во «ВКонтакте».

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — заявили в фонде.

Для того, чтобы россиянам получить надбавку в 25 процентов, необходимо иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером. При подсчете общего стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в список вошли более 500 профессий.

Однако в ПФР отметили, что работа, которая осуществлялась до 1992 года, включается в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции. Он добавил, что до настоящего момента у властей страны это получалось, пишет Лента.