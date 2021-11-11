В Петербурге непривитым пожилым людям ограничат доступ к общепиту

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Неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общественного питания и ряду услуг. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

«Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, перечисленных в постановлении правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции, действующей с 8 ноября 2021 года)», — говорится в сообщении.

9 ноября главный санитарный врач, руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, в соответствии с которым в городе вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. К этой категории относятся граждане с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением).

Также в перечень граждан, чья вакцинация обязательна, были включены работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура, сообщают "Известия".