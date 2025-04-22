В Петербурге 13-летний школьник передал мошенникам более 10 млн рублей

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Правоохранители разыскивают мошенников, которые убедили 13-летнего школьника передать им более 10 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, днем 21 апреля в полицию Выборгского района города обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве в отношении ее несовершеннолетнего сына.

Она рассказала, что телефонные мошенники в течение нескольких дней звонили ее сыну и убедили его передать им 9,9 миллиона рублей якобы для внесения на безопасный счет, а затем еще перевести на неизвестный счет 350 тысяч рублей.

Общий ущерб, по словам женщины, составил 10,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пишет Смотрим.