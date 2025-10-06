Я нашел ошибку
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
В ОП предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

6 октября 2025 09:36
В ОП предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров как опасные для здоровья. Он предлагает сделать это с помощью разноцветных ценников, сообщает ТАСС со ссылкой на общественника.

Так, Гриб считает, что красным ценником следует обозначать опасные продукты: "крайне опасно, <…> можно есть один-два раза в год", желтым – "употреблять нежелательно, не рекомендуется детям", а зеленым – то, что безопасно и полезно для детей.

"Все знают, как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы – это прямой путь к ожирению и сахарному диабету", – отметил общественник.

Кроме того, он предложил обязать производителей писать на упаковке таких продуктов, что они опасны, аналогично тому, как пишут на пачках сигарет или на алкогольных напитках.

Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
