В ОП предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

130

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров как опасные для здоровья. Он предлагает сделать это с помощью разноцветных ценников, сообщает ТАСС со ссылкой на общественника.

Так, Гриб считает, что красным ценником следует обозначать опасные продукты: "крайне опасно, <…> можно есть один-два раза в год", желтым – "употреблять нежелательно, не рекомендуется детям", а зеленым – то, что безопасно и полезно для детей.

"Все знают, как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы – это прямой путь к ожирению и сахарному диабету", – отметил общественник.

Кроме того, он предложил обязать производителей писать на упаковке таких продуктов, что они опасны, аналогично тому, как пишут на пачках сигарет или на алкогольных напитках.