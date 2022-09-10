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В объявившем о закрытии в России H&M закончились товары для детей и дома

10 сентября 2022 12:39
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В объявившем о закрытии в России H&M закончились товары для детей и дома

В магазинах H&M в московских ТЦ «Отрада», «Рига Молл», «Водный», «Райкин Плаза», «Мозайка», «Каширская Плаза» практически закончились товары для детей. Об этом «Известиям» рассказал сотрудник, близкий к руководству компании.

По его словам, в некоторых точках абсолютно пустые полки, в других раскупили 80% продукции. Товара нет и на складе. Близкая к этой ситуация с категорией товаров для дома — покупатели также раскупили большую часть такой продукции, пишут "Известия".

18 июля H&M Group, владеющая брендами H&M, H&M Home, COS, Arket, Monki, Weekday и другими, объявила о решении покинуть Россию. В том же месяце Минпромторг РФ сообщил о продаже бизнеса компании в стране.

2 августа компания открыла офлайн-магазины для распродажи ассортимента, а 6 сентября в пресс-службе H&M сообщили «Известиям», что магазины временно открыты для реализации оставшегося в России стока товаров. В тот же день в Сети появилась информация, что магазины ритейлера закроются в России 30 ноября.

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