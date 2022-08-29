В Новосибирске покупатель магазина нашел заточку в пачке орехов

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Не все пользователи соцсетей поверили, что сфотографированная пачка была закрыта.

В Октябрьском районе Новосибирска покупатель магазина нашел заточку в пачке орехов. Информацию об этом опубликовали в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях к записи пользователи сети усомнились в достоверности этой информации и предположили, что автор фото сам подложил нож в пачку.

"Так вроде как открыты уже. Можно много чего напихать для супер новости", – пишет один из них.

Представители торговой сети принесли извинения новосибирцу и пообещали провести работу с персоналом, пишет Смотрим.