В ночь на 12 августа можно будет наблюдать самый активный звездопад

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В Московском планетарии рассказали, что в ночь на 12 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. Наблюдать их лучше всего с полуночи до рассвета.

Луна не сможет помешать наблюдениям, так как близка к новолунию, передает РИА Новости.

При благоприятных погодных условиях на небе можно будет видеть до ста болидов в час. Звездное небо украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей – Персеиды, действие которого проходится на период с 14 июля по 1 сентября.

Персеиды – яркие болиды белого цвета. Они летят со скоростью около 60 километров в секунду, поэтому могут оставлять на ночном небе следы, которые светятся по несколько секунд.

Эти метеоры образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных кометой 109/Свифта – Туттля. Комета приближается к Земле каждые 135 лет. Последний раз это произошло в 1992 году. Но через оставленное ей облако пыли и льда Земля проходит каждое лето.