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В МВД раскритиковали отечественные процессоры

31 января 2022 10:19
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В МВД раскритиковали отечественные процессоры

Источник “Ъ”, в правительстве рассказал, что по итогам 2021 года руководство МВД осталось недовольным низкими темпами модернизации собственной IT-инфраструктуры. Причиной этому послужили сложности при запуске и эксплуатации российской вычислительной техники, утверждает он. Из письма заместителя министра внутренних дел Виталия Шулики от 27 декабря 2021 года (есть у “Ъ”) в правительство следует, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» (производится АО МЦСТ) не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

В связи с этим господин Шулика предлагает в 2022 году провести тестирование производительности «Эльбрусов» при работе с отечественным системным софтом.

В МВД на запрос “Ъ” не ответили.

В декабре 2021 года стало известно, что крупнейшие российские потребители серверного оборудования остались недовольны вычислительной техникой на отечественных процессорах (см. “Ъ” от 17 декабря). Минцифры проводило по этому поводу встречу с участием «Ростелекома», департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, ВТБ, «Росатома», «Ростеха», АК АЛРОСА, «Сбера» и «Почты России».

При этом в последние несколько лет власти делают серьезную ставку на финансирование российских производителей процессоров.

Фото: pixabay.com

 

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