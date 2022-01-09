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В МВД объяснили отмену обязательных штампов о браке и детях в паспорте

9 января 2022 10:18
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В МВД объяснили отмену обязательных штампов о браке и детях в паспорте

Необходимость в обязательном проставлении в паспорте гражданина РФ отметки в регистрации брака и детях отпала из-за цифровизации. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

2 января в МВД рассказали об аннулировании бумажного паспорта при выдаче электронного документа из-за того, что гражданин РФ не может иметь одновременно два действительных паспорта. Также в ведомстве подчеркнули, что с 1 июля срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти дней. Уточняется, что такой же срок оформления паспорта будет действовать при введении цифрового формата документа.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года. Она также отметила, что количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.

Пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта, выдача которого начнется в 2023 году, станут Москва, Подмосковье и Республика Татарстан. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, использовать такой паспорт можно будет в любой точке России. Он подчеркнул, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина. Однако вице-премьер уверен, что выбор большинства россиян будет в пользу электронного носителя, сообщают "Известия".

 

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