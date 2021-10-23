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В Москве ветер повалил 60 деревьев

23 октября 2021 10:16
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В Москве ветер повалил 60 деревьев

Порывы ветра в Москве повалили 60 деревьев, люди не пострадали. Об этом в субботу, 23 октября, сообщил источник «Интерфакса»

«Механические повреждения получили три десятка автомобилей, ветром были сорваны несколько городских конструкций. Пострадавших нет», — рассказал он.

Источник добавил, что сбоев в работе общественного транспорта из-за урагана не отмечалось, системы жизнеобеспечения города работали штатно, также все последствия непогоды в столице устранены.

22 октября сообщалось, что сильный ветер повалил 12 деревьев, 10 из которых упали на проезжую часть. Порывы сносили мусорные баки и даже строительные леса на стене Кремля на Красной площади. В результате падения строительных лесов никто не пострадал, отметили в ФСО.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что сильный ветер сохранится в Москве и в выходные. Порывы ветра ослабеют только в понедельник, 25 октября. Кроме того, ожидается усиление похолодания, однако к середине следующей недели жителей столицы ждет потепление, пишут "Известия".

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