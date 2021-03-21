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В Москве вернется российский посол в Вашингтоне

21 марта 2021 10:15
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В Москве вернется российский посол в Вашингтоне

Анатолий Антонов вылетел из Нью-Йорка минувшей ночью.

Дипломата вызвали для консультаций на тему нынешнего состояния российско-американских отношений после того, как президент США Джо Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве. В Кремле их назвали "очень плохими высказываниями".

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве у посла Антонова состоятся консультации во внешнеполитическом и других профильных ведомствах с целью проанализировать "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", передает Радио Маяк.

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