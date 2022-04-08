В Москве сегодня простятся с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

137

Отпевание состоится в храме Христа Спасителя, затем в Колонном зале Дома союзов пройдет церемония прощания. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский скончался в среду на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. В феврале его госпитализировали с ковидом. Состояние политика оценивалось как тяжелое, и медики ввели его в медикаментозную кому, из которой он вышел в начале марта.

О смерти Жириновского сообщили 6 апреля в Госдуме. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обязательно простится с политиком, передает Радио Маяк.