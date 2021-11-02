В Москве сегодня простятся с диктором Игорем Кирилловым

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В Москве сегодня простятся с диктором, тележурналистом, народным артистом СССР Игорем Кирилловым. Церемония прощания состоится в полдень на Новодевичьем кладбище. Там же его похоронят.

Ранее сообщалось, что церемония будет носить закрытый характер в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. С 1957 года он работал на телевидении. Более 20 лет Кириллов вел программу "Время". В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".