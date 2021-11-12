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В Москве рестораны со звездами Michelin готовы пускать посетителей с собаками

12 ноября 2021 09:48
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В Москве рестораны со звездами Michelin готовы пускать посетителей с собаками

В столице большинство ресторанов, ранее отмеченных звездами Michelin, заявили, что готовы пускать посетителей с собаками. Однако есть некоторые ограничения по размерам и породам четвероногих гостей, пишет "Вечерняя Москва".

Кинологи ранее доказали, что поведение собак в общественном месте зависит не от их размера, а от воспитания. Несмотря на это, некоторые рестораны объяснили свой отказ тем, что у них маленький зал. Другие не хотят пускать посетителей с питомцами из-за открытой кухни.

Всего в Москве – девять «мишленовских» ресторанов. С собаками пускают семь из них – те, у кого по одной звезде. Имеющие по две звезды к большинству пока не присоединяются.

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