В Москве прощаются с Горбачевым

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Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым проходит в субботу в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы. Она продлится с 10 до 12 часов, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой Максимовной, как он и хотел.

Вход на церемонию прощания свободный.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказывал, что при прощании с первым президентом СССР будут присутствовать элементы государственных похорон, в частности, будет почетный караул. Он также отметил, что государство оказывает помощь в организации этих похорон, пишут "Известия".

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год. С октября 2021 года он находился в больнице на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год — сначала как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР.