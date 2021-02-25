В Москве потеплеет на 23-30 градусов за 36-48 часов

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Стремительное потепление, которое будет сопровождаться низкими облаками, осадками и гололедицей, ждет не только москвичей, но жителей всего центра Европейской России.

Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, в столице сегодня температура приблизится к нулевой отметке. Повышение температуры на 23-30 градусов произойдёт за 36-48 часов. "Такое бывает нечасто", – заметил синоптик.

В связи с потеплением усилится ветер, снег будет сначала таять, а потом подмерзать, и в результате образуется гололёд.

Вильфанд отметил, что существенно повысится температура в Черноземье, на юге – в Крыму и Краснодарском крае. Ночные температуры там будут около нулевой отметки, а днем +4…+9 градусов. В пятницу там ожидается +10..12 градусов, однако уже в воскресенье снова похолодает, – заключил научный руководитель Гидрометцентра.