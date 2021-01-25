В Москве побит температурный рекорд за 140 лет

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Воздух на главной метеостанции ВДНХ к 8 утра прогрелся до плюс 3,8 градуса. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро. Такая аномально высокая температура на 11-12 градусов превышает климатическую норму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что тепло пришло в Европейскую часть Россию на два месяца раньше климатического графика. По его словам, такие показатели больше характерны для конца марта и даже 1 апреля.

Тем временем, в Западной Сибири аномальные морозы до -35..42 градусов. В четырех регионах частично прервано автобусное сообщение. Рейсы отменили автовокзалы Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Томска. В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение. Аномальные холода будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, передает Радио Маяк.