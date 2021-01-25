Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперт оценил важность программы по долечиванию ковида
Эксперт оценил важность программы по долечиванию ковида
В Самаре состоится открытие новой историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
В Самаре состоится открытие новой историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
Тольяттинец-мошенник похитил у приятеля ноутбук
Тольяттинец-мошенник похитил у приятеля ноутбук
Виктор Кудряшов поздравил студентов Самарской области
Виктор Кудряшов поздравил студентов Самарской области
В Самаре погода побила рекорд по теплу
В Самаре погода побила рекорд по теплу
За нарушение антиковидных мер оштрафовали несколько ресторанов в Самаре
За нарушение антиковидных мер оштрафовали несколько ресторанов в Самаре
Многодетная алиментщица из Самарской области приговорена к 6 месяцам лишения свободы
Многодетная алиментщица из Самарской области приговорена к 6 месяцам лишения свободы
Из горящего дома на пр. Карла Маркса в Самаре эвакуировали 52 человек
Из горящего дома на пр. Карла Маркса в Самаре эвакуировали 52 человек
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.99
EUR 90.41
1.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
В Самаре пройдут тренинг и круглый стол на тему адаптации и интеграции мигрантов
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Москве побит температурный рекорд за 140 лет

25 января 2021 11:39
99
В Москве побит температурный рекорд за 140 лет

Воздух на главной метеостанции ВДНХ к 8 утра прогрелся до плюс 3,8 градуса. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро. Такая аномально высокая температура на 11-12 градусов превышает климатическую норму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что тепло пришло в Европейскую часть Россию на два месяца раньше климатического графика. По его словам, такие показатели больше характерны для конца марта и даже 1 апреля.

Тем временем, в Западной Сибири аномальные морозы до -35..42 градусов. В четырех регионах частично прервано автобусное сообщение. Рейсы отменили автовокзалы Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Томска. В Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение. Аномальные холода будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
5581
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
12190
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
10744
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
33300
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
35035
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
34621
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
25 января 2021  10:55 
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
Данное решение приняли по причине обращения жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы Транспорт
166
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
25 января 2021  10:47 
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
Сегодня в системе высшего и среднего профессионального образования Самарской области обучаются свыше 170 тысяч человек. Образование
211
В Самарской области прогнозируют сильный туман
25 января 2021  09:39 
В Самарской области прогнозируют сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Экология
239
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
24 января 2021  10:46 
В Самарской области потеплело, жёлтый уровень погодной опасности
В ближайшее время ожидается сильный туман, гололёд и налипание мокрого снега. Социум
1350
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
23 января 2021  12:05 
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 284 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2154, вылечились и выписаны 35085 человек.  Здравоохранение
2423
Весь список
Акценты
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
22 января 2021  20:37 
Дмитрий Азаров: «Коллектив Шестого кассационного суда достойно справился со всеми вызовами года»
Успехи ведомства оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
4894
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
3657
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря нацпроекту «Образование». 
21 января 2021  17:09 
В Хворостянском «Кванториуме» разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря... Социум
4097
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
5472
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
5939
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
9930
Весь список
Новости Тольятти
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
2929
22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
2678
21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
3717
Весь список