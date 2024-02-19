В Москве намело небывалые сугробы

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Высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ в Москве составила 66 сантиметров, что стало рекордом для 19 февраля — предыдущий подобный максимум для этого дня фиксировался в 1966 году. О том, что в столице намело небывалые сугробы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

«Сейчас на станции ВДНХ высота снега составляет 66 сантиметров, по сравнению с вчерашним днем она уменьшилась на один сантиметр, но это все равно рекорд для этой даты», — отметил метеоролог. Он добавил, что высота сугробов в понедельник, 19 февраля, побила рекорд 1966 года — тогда этот показатель составлял 64 сантиметра, пишет Лента.