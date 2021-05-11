В Москве началось прощание с экс-секретарем ЦК КПСС Лигачевым

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В Москве, в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами президента началось прощание с экс-секретарем ЦК КПСС Егором Лигачевым. Как сообщает агентство РИА Новости, гражданская панихида началась в большом ритуальном зале медучреждения. После нее Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище.

Напомним, о смерти Егора Лигачева на 101-ом году жизни стало известно 7 мая. Сын Лигачева заявил, что перед смертью 100-летний политик находился в реанимации. Он уточнил, что смерть бывшего секретаря ЦК КПСС не связана с коронавирусом.

Егор Лигачев родился в 1920 году и прошлой осенью отпраздновал 100-летний юбилей. В 1965-1983 годах был главой Томской области, в 1985-1990 годах числился в составе Политбюро. Во время перестройки он отстаивал позицию сохранения в стране однопартийной системы, пишет РЕН ТВ.